Ariana Grande-John Legend Rekaman Soundtrack Beauty & The Beast

LOS ANGELES – Ariana Grande dan John Legend akan berkolaborasi menyanyikan soundtrack film live-action Beauty and the Beast. Keduanya akan menyanyikan lagu berjudul sama yang ditulis oleh Howard Ashman dan Alan Menken.

Rekaman Ariana dan John itu diketahui dari postingan Instagram pelantun Dangerous Woman tersebut. Meski tak menuliskan keterangan apapun, tapi Ariana men-tag akun Instagram John dan Beauty and the Beast yang mengindikasikan jika rekaman itu dilakukan bersama suami Chrissy Teigen tersebut untuk film Disney ini.

Pihak Disney sendiri telah mengkonfirmasi kebenaran kabar itu. Dalam konfirmasinya, Disney mengatakan bahwa selain lagu Beauty and the Beast, ada tiga lagu baru yang juga ditulis oleh Menken bersama Tim Rice yang pernah bekerja sama untuk soundtrack Aladdin.

Dengan konfirmasi ini, maka sudah ada tiga nama yang akan mengisi soundtrack Beauty and the Beast. Selain Ariana dan John, Emma Watson yang juga berperan sebagai tokoh utama telah rekaman untuk soundtrack yang berjudul Something There.

Versi asli Beauty and the Beast dinyanyikan oleh Angela Lansbury yang merupakan pengisi suara Mrs Potts di film animasi Disney itu. Lagu Beauty and the Beast lantas direkam ulang oleh Celine Dion dan Peabo Bryson.

Sementara itu, Beauty and the Beast versi live-action akan tayang di bioskop pada 17 Maret 2017. Selain Emma Watson yang dipercaya untuk memerankan karakter Belle, film ini juga dibintangi Dan Stevens yang menjadi Beast.