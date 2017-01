Cerita Arifin Putra Digembleng Sutradara Berwatak Keras

JAKARTA - Arifin Putra kembali terpilih untuk memerankan serial televisi Halfworlds season kedua sebagai Barata. Kali ini, terjadi perubahan besar dari sutradara dan pemainnya yang sebelumnya berasal dari Indonesia kini campuran dari negara lainnya.



Bintang film The Professionals tersebut mengaku sutradara kali ini lebih keras dan tegas dalam mengarahkan para pemainnya. Watak sutradara Ekachai Uekrongtham dianggap berbeda dari Joko Anwar yang menangani serial season pertama.



"Bang Joko (Anwar) dia mengayomi. Sebelum mulai dia kasih preview, presentasi, menjelaskam atmosfer tiap adegan. Sutadara (Ekachai) ini agak lebih keras. Kalau dia dari dasar bilang 'Tugas saya mehgarahkan kamu, sisanya tugas kamu. Karkatermu lagi apa, itu tugas kamu. Tugas saya mengarahakan dan meyakinkan'," kata Arifin di Grand Hyatt, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat pada Kamis (12/1/2017).



Menurutnya, sutradara Ekachai percaya dengan adanya Feng Shui dimana dalam setiap adegan harus seimbang ada yang up dan down emosinya. Jika terjadi kesalahan atau tidak seimbang ia akan marah.



"Buat aku dengan ngerjain PR sendiri tinggal diarahain dan selesainya enak," tambahnya.



Merasakan bekerja di bawah arahan sutradara Thailand membuatnya menaruh rasa kagum. Mulai dari sistem kerja yang sigap hingga tak membiarkan kru dan pemain menganggur di lokasi syuting.



"Pertama kali (ketemu sutradara berwatak keras). Ya menarik sih. Kalau film dan TV industri mereka maunya serba cepet. Mungkin mereka enggak mau cerita panjang (atau) kabar enggak cepet. Maunya sampai sampai lokasi harus siap. Dan memang benar di situ enggak banyak nganggur mau pemain atau kru. Maunya ada di lokasi saat dibutuhkan," lengkapnya.