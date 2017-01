Kasian, Arifin Putra Dikeroyok Preman Thailand

JAKARTA - Arifin Putra harus berhadapan dengan segerombol preman selama di Thailand. Tapi tenang, itu hanya terjadi untuk keperluaan syuting serial televisi Halfworlds season 2.

Sukses lewat season 1 pada 2015, ia kembali dipercaya untuk memerankan karakter Barata. Ia juga kembali harus menunjukkan aksi laganya menghadapi para aktor dari Thailand.

"Iya (fighting) sih lebih banyak dan lebih kompleks dan rumit. Lebih sering dikeroyok preman Thailand. Kalau di season satu lebih one on one, di sini sampai enam orang. Heboh juga agak repot juga," kata Arifin di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2017).

Bukan adegan laga biasa, ia dituntut untuk memberikan koreografi yang indah tapi menantang dan memberikan arti. Hal itu dianggap oleh Arifin cukup rumit untuk dilakukan.

"Perbedaan gaya fight season satu lebih cepet dan banyak di sini mereka lebih indah dan dikit tapi tiap gerakan penuh arti dan mereka pengin ada salto-saltonya terbang lompat tinggi proses di situ lebih rumit secara keseluruhan," tambahnya.

Berbeda dengan Reza Rahadian yang mengalami cedera punggung, Arifin justru mengaku tak mengalami apapun. Pasalnya, ia ditantang dal setiap gerakan koreografinya telah dihapal lebih dahulu sebelumnya.

"Untungnya enggak (cedera). Tapi timnya semua sangat profesional (dan) sangat matang walaupun spontan latihan perdana kita bukan koreografi asal aku cuma pengin mau udah hapal kamu. Ditantang. Cepet karena waktu dikit, ditambah gimana syuting di Thailand, aku di Indonesia," pungkasnya.

Berbeda dari season 1 di mana Halfworlds digarap full dengan tim dan pemain Indonesia, kali ini hanya ada Arifin Putra dan Reza Rahadian. Sementara pemain dan sutradara lainnya berasal dari negara Asia sekitar seperti Thailand, Taiwan daj Filipina. Halfworlds sendiri mulai tayang di saluran HBO pada 22 Januari 2017 pukul 20.00 WIB.