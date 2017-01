Ed Sheeran Umumkan Daftar Lagu di Album "Divide"

LONDON – Ed Sheeran akhirnya mengungkap secara resmi judul album baru dan daftar lagu-lagu di dalamnya. Album ketiga yang diberi nama "Divide" tersebut berisi 12 lagu baru.

"Divide" adalah album terbaru Ed menyusul album "Plus" atau "+" (2011) dan "Multiply" atau "X" (2014). Sama seperti dua album terdahulu, album ketiga ini juga menggunakan tanda hitung, yakni tanpa pembagian "÷" yang dibaca "Divide".

Sementara untuk lagu dalam album ini, Ed lagi-lagi tak meninggalkan ciri khasnya. Sama seperti dua album sebelumnya, ia juga memasukkan lagu-lagu bernuansa Irlandia di "Divide". Kali ini, lagu Galway Girl dibuat khusus bernuansa Irlandia.

“Aku mendapatkan lagu di album baruku yang aku yakin akan meledak di Irlandia. Ini jelas berhubungan dengan daerah Galway (kota di Irlandia Barat),” tutur Ed seperti dikutip dari Aceshowbiz.

Selain Galway Girl, album "Divide" memiliki lagu-lagu lain seperti Erase, Dive, Perfect, Hearts don’t Break Around Here, New Man, atau What Do I Know?. Dari 12 lagu dalam album ini, baru Shape of You dan Castle on the Hill yang telah dirilis secara resmi oleh penyanyi asal Inggris itu.