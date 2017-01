Keluarga Michael Jackson Kecewa Lihat Trailer Urban Myths

LONDON – Serial TV Urban Myths telah merilis trailer perdana mereka yang memperlihatkan aktor Joseph Fiennes memerankan sosok Michael Jackson. Sayangnya, trailer dan penampilan Fiennes itu membuat keluarga almarhum kecewa.

Keluarga Michael Jackson langsung mengungkapkan kekecewaan mereka di media sosial. Putri sang King of Pop, Paris Jackson dan keponakannya, Taj Jackson menyuarakan rasa kesal mereka setelah melihat trailer serial British TV itu.

“Sayangnya keluargaku harus berhadapan dengan ini. Tak ada kata yang bisa mengekspresikan rasa tak hormat yang terang-terangan,” tulis Taj seraya memposting link trailer Urban Myths.

@soledadobrien Unfortunately this is what my family has to deal with. No words could express the blatant disrespect. https://t.co/WKCiwOqPpN — Taj Jackson (@tajjackson3) January 11, 2017

Paris Jackson lebih marah lagi. Ia menulis serangkaian tweet yang berisi ungkapan kekesalannya. Sama seperti Taj, Paris menyebut Urban Myths tak menghormati almarhum ayahnya.

@TheMJCast it angers me to see how obviously intentional it was for them to be this insulting, not just towards my father, but my godmother liz as well — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) January 11, 2017

“Ini membuatku marah, melihat bagaimana jelasnya mereka dengan sengaja melakukan penghinaan, bukan hanya pada ayahku, tapi juga ibu baptisku juga, Iiz,” kecam Paris.

@TheMJCast where is the respect? they worked through blood sweat and tears for ages to create such profound and remarkable legacies. shameful portrayal — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) January 11, 2017

Ia menulis lagi, “Dimana rasa hormatnya? Mereka bekerja dengan darah, keringat, dan air mata selama bertahun-tahun untuk menciptakan warisan mendalam dan luar biasa. Betapa memalukannya.”

Dilansir Billboard, Kamis (12/1/2017), Trailer Urban Myths memang mendapat reaksi keras karena sosok Fiennes yang berkulit putih dianggap tak tepat dan tidak peka terhadap budaya. Meski menuai banyak kritik, Urban Myths tetap akan tayang sesuai rencana di Sky Arts mulai 19 Januari nanti.