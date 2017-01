Toko Kim Kardashian Dibobol Perampok

JAKARTA – Belum sembuh trauma akibat perampokan di Paris, kini aktris seksi Kim Kardashian mengalami hal serupa. Bedanya, kini toko milik istri Kanye West itu yang disatroni para penjahat. Toko DASH milik keluarga Kardashian di Melrose, Los Angeles, Amerika Serikat telah dirampok pada Senin, 9 Januari 2017.

Seorang wanita dilaporkan telah mengambil sejumlah pakaian dan parfum senilai USD1,600. Kemudian melarikan diri dengan mobil warna silver. Sampai saat ini polisi masih menyelidik kasus tersebut guna mencari tersangka. Namun, sejauh ini belum ada tindakan penangkapan yang dilakukan. Identitas pelaku juga belum dipublikasikan.

“Ada telepon mengenai pencurian besar di 8420 Melrose Ave. Tersangka digambarkan sebagai perempuan dewasa hitam dengan kepala dicukur. Dia berada di dalam lokasi dan mencuri bawang senilai USD1,600. Dia terlihat meninggalkan daerah tersebut dengan mobil sedan silver dengan laki-laki dewasa hitam yang menyetir mobil,” kata sersan polisi.

Sementara, seorang saksi mengatakan kejadian berlangsung cepat. “Perampok masuk dan keluar sebelum kami memiliki kesempatan untuk menyadari apa yang terjadi. Dia hanya mengambil beberapa barang dan pergi. Itu bukan kejadian yang besar, saya tidak melihat senjata apapun,” ujar dia.

Menurut sumber yang dekat dengan keluarga Kardashian, Kim dan ibunya, Kris Jenner kini telah mengetahui masalah tersebut. “Semua orang telah diberitahu tentang insiden itu. Pertanyaan pertama dari Kim dan Kris adalah apakah ada yang terluka atau tidak. Mereka benar-benar peduli tentang itu. Mereka lega tidak ada kejadian serius dari perampokan tersebut,” jelasnya.

Dilansir Aceshowbiz, juru bicara dari pihak keluarga ataupun Kim masih belum menanggapi apapun terkait masalah ini. Sebelum berita ini muncul, bintang reality show Keeping Up with the Kardashians itu baru saja berbagi dua foto baru di Instagram berupa foto keluarganya. Salah satu foto memperlihatkan Kim bersama North dan Saint, serta foto Kanye bersama Saint.