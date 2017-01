FOTO: Armand Maulana Kenang Momen 11 Januari di Borobudur

Bentar lg 11 Januari ngak kerasa wanita yg dipeluk sy ini menemani sy sdh 23thn..dia menemani sy dlm segala macam keadaan & dia tetap kuat mendampingi sy..Alhamdullilah kita berdua msh trus diberikan keberkahan hidup bersama oleh Allah SWT..lv u moy..

A photo posted by armandmaulana04 (@armandmaulana04) on Jan 5, 2017 at 6:12am PST