FOTO: Pernikahan Laudya Cynthia Bella & Keponakan JK Semakin Dekat

JAKARTA – Kabar pertunangan hingga pernikahan Laudya Cynthia Bella dan keponakan Jusuf Kalla (JK), Afifuddin Kalla, semakin santer terdengar. Akan tetapi, keduanya tetap memilih bungkam dan enggan mengumbar kisah asmara mereka dihadapan media.

Meski keduanya memilih untuk bungkam dan tidak mengumbar kisah asmaranya, hal tersebut ternyata tidak membuat rekan-rekan terdekatnya juga ikut diam. Terbukti dengan unggahan dari seorang perancang busana asal Makassar bernama Arfa Azhary, yang mengunggah foto baju bodo pesanan wanita kelahiran Bandung tersebut.

Belongs to ms @laudyacynthiabella still on progress cant wait! A photo posted by محمد عرفة الازهرى (@itsarfazhary) on Dec 27, 2016 at 11:02pm PST

"Belongs to ms @laudyacynthiabella still on progress cant wait!," tulis itsarfazhary pada keterangan foto.

Unggahan tersebut langsung mendapatkan respons dari sang pemilik baju. Mantan kekasih Raffi Ahmad ini bahkan mengaku sangat tidak sabar untuk menanti selesainya baju yang ia pesan tersebut.

"Too excited!! yayyy thanks my dear @itsarfazhary .. cantiiikkkk bgt," jawab Laudya Cynthia Bella.