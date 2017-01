Jika Jadi Expert, Boy William Akan Loloskan Seluruh Peserta Rising Star Indonesia

JAKARTA – Boy William memiliki pandangan berbeda jika dirinya diminta untuk menjadi expert (sebutan juri dalam ajang Rising Star Indonesia). Ia akan meloloskan semua peserta karena baginya memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengejar impiannya adalah hal yang mulia.

Namun sayangnya, dalam ajang Rising Star Indonesia kali ini ia hanya bertugas sebagai host. Para expert yang bertugas untuk menyaring bakat-bakat terbaik dari penjuru Indonesia dipercayakan kepada Ariel NOAH, Judika, Armand Maulana, Anang Hermansyah, dan Rossa.

“Kalau gue expert pasti gue lolosin semuanya. Let they live their dream cuma ya I’m just a host,” katanya seraya tertawa.

Boy sendiri mengaku tak memiliki keinginan sama sekali untuk ikut menjadi peserta dalam ajang Rising Star Indonesia. Meski memiliki suara yang bagus, presenter berusia 25 tahun ini tak percaya diri bahwa dirinya bisa lolos dan mengikuti kompetisi.

“No. Gue enggak bakalan menang. Suara kayak begini. Gue mah cukup di acara musik gue aja lah,” tandasnya.