La La Land Pimpin Nominasi BAFTA 2017

LONDON – Film musikal La La Land akan melanjutkan dominasi mereka di ajang penghargaan. Setelah menang banyak di Golden Globes 2017, film tersebut diprediksi akan mendominasi ajang British Academy Film Awards (BAFTA) tahun ini.

Keyakinan itu muncul setelah La La Land menjadi film yang paling banyak dinominasikan di BAFTA 2017. Saat pengumuman nominasi penuh pada Selasa 10 Januari kemarin, La La Land muncul dengan nominasi terbanyak, yakni 11.

Sama seperti di Golden Globes, film yang dibintang Ryan Gosling dan Emma Stone ini dinominasikan di tiga kategori utama, yakni Best Film, Actor, dan Actress Award. Damien Chazelle sang sutradara pun akan kembali bertarung di kategori Best Director.

Menyusul La La Land, ada Arrival dan Nocturnal Animals di posisi ke-2 sebagai film dengan nominasi terbanyak. Keduanya sama-sama dinominasikan di sembilan kategori, termasuk Best Film untuk Arrival dan Best Director bagi Nocturnal Animals.

Di sisi lain, BAFTA 2017 juga menjadi ajang pembuktian masih kuatnya sihir film Harry Potter. Fantastic Beast and Where to Find Them yang merupakan spin-off Harry Potter berhasil dinominasikan di lima kategori, termasuk Outstanding British Film.

Berikut adalah daftar nominasi BAFTA 2017:

Best Film

Arrival

I, Daniel Blake

La La Land

Manchester By The Sea

Moonlight

Outstanding British Film

American Honey

Denial

Fantastic Beasts And Where To Find Them

I, Daniel Blake

Notes On Blindness

Under The Shadow

Best Director

Denis Villeneuve - Arrival

Ken Loach – I, Daniel Blake

Damien Chazelle – La La Land

Kenneth Lonergan – Manchester by the Sea

Tom Ford – Nocturnal Animals

Leading Actress

Amy Adams - Arrival

Emily Blunt – The Girl on the Train

Emma Stone – La La Land

Meryl Streep – Florence Foster Jenkins

Natalie Portman - Jackie

Leading Actor

Andrew Garfield – Hacksaw Ridge

Casey Affleck – Manchester by the Sea

Jake Gyllenhaal – Nocturnal Animals

Ryan Gosling – La La Land

Viggo Mortensen – Captain Fantastic

Supporting Actor

Aaron Taylor-Johnson – Nocturnal Animals

Dev Patel - Lion

Jeff Bridges – Hell or High Water

Hugh Grant – Florence Foster Jones

Mahershala Ali - Moonlight

Supporting Actress

Hayley Squires – I, Daniel Blake

Michelle Williams – Manchester by the Sea

Naomie Harris - Moonlight

Nicole Kidman - Lion

Viola Davis - Fences

EE Rising Star Award

Anya Taylor-Joy

Laia Costa

Lucas Hedges

Tom Holland

Ruth Negga

Adapted Screenplay

Arrival

Hacksaw Ridge

Hidden Figures

Lion

Nocturnal Animals

Original Screenplay

Hell or High Water

I, Daniel Blake

La La Land

Manchester by the Sea

Moonlight

Animated Film

Finding Dory

Kubo And The Two Strings

Moana

Zootropolis