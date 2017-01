Karakter-Karakter Marvel Cinematic Universe yang Akan Hadir di Avengers: Infinity War (1)

LOS ANGELES – Film Avengers: Infinity War akan menjadi puncak dari saga Marvel Cinematic Universe. Dengan tiga film yang telah dijadwalkan, persilangan setiap karakter superhero Marvel dipastikan akan menjadi sajian menarik bagi para penikmat film di dunia.

Dengan begitu banyaknya film dan proyek TV yang menampilkan para superhero dari MCU, sulit rasanya untuk memprediksi siapa saja tokoh yang akan hadir di film tersebut. Dilansir Comicbook, berikut ini adalah daftar karakter-karakter MCU yang telah dipastikan tampil di Avengers: Infinity War.

1. Pasukan Utama Avengers

Tentu saja pasukan utama Avengers telah dipastikan hadir dalam film ini. Mereka adalah Captain America (Chris Evans), Iron Man (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Black Widow (Scarlett Johansson) dan Hawkeye (Jeremy Renner).

Kendati pasukan utama ini telah terpisah dan tersebar, berkat film Avengers: Age of Ultron dan Captain America: Civil War, berkumpulnya kembali mereka dalam Infinity War masih belum pasti. Semoga saja akan terjadi sebuah cerita yang menarik tentang ini.

2. Pasukan Avengers Baru

Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) dan The Vision (Paul Bettany) telah resmi masuk menjadi tim Avengers dalam film Age of Ultron. Keduanya pun mendapatkan peran yang besar saat tampil dalam Civil War.

Keduanya dipastikan akan kembali hadir dalam Infinity War dan para penggemar bersemangat menantikan apakah ancaman kehancuran dunia yang akan mereka hadapi. Lebih dari itu, Vision saat ini sedang dalam bahaya mengingat dirinya memiliki Mind Stone di kepalanya.

3. Thanos

Sulit rasanya membayangkan sebuah pertempuran besar tanpa musuh yang kuat di dalamnya. Thanos adalah satu-satunya musuh terbesar karena ia memiliki impian untuk mengumpulkan Infinity Stones yang tersebar agar menjadi makhluk terkuat di MCU.

Meski demikian, para petinggi Marvel telah berjanji bahwa jatah tampil Josh Brolin dalam Infinity War akan lebih substansial daripada apa yang telah kita saksikan sejauh ini.

4. Guardians of the Galaxy

Jika ada Avengers yang menjaga bumi dari kehancuran di darat, maka Guardians of the Galaxy adalah penjaga ketenteraman di ruang angkasa. Para penggemar Marvel awalnya berharap bahwa Guardians of the Galaxy akan menjadi sebuah film pengantar terbaik bagi Avengers: Infinity War, meskipun pada kenyataannya hal itu tidak terjadi.

Sutradar James Gunn pun telah memastikan bahwa Guardians of the Galaxy Vol.2 tidak akan dibuat untuk menjadi prelude untuk Avengers: Infinity War. Namun kita semua tahu bahwa Guardians of the Galaxy dipastikan hadir bersama dengan Nebula.

5. Spider-Man

Kekhawatiran tak adanya sosok Spider-Man di film Avengers: Infinity War terjawab sudah. Tom Holland dipastikan akan menjadi salah satu superhero yang akan tampil di film tersebut dengan kostum barunya yang lebih canggih.