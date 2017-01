Lagu Kedua Piko Taro Tak Sepopuler PPAP

JAKARTA - Siapa yang tahu dengan single Pen Pinaple Apple Pen (PPAP) dari penyanyi asal Jepang Piko Taro. Pada 7 Januari 2017, pria yang khas dengan selendang loreng-loreng tersebut merilis single baru yaitu I Like OJ (Orange Juice).

Lirik sederhana kembali ia hadirkan dalam lagu ini. Lagi-lagi ia 'memainkan' nama buah-buahan dalam lagunya.

"I Like Orange Juice. Thank You. Grape Juice? No No No. Tomato Juice? No No No. Carrot Juice? No No No. Orange? Orange Juice! Orange Juice!" bunyi liriknya.

Lewat keterangan videonya menjelaskan bahwa ia hanya menyanyi dengan apa yang ia sukai. Dengan begitu, ia akan bahagia.

"Inilah single baru untuk 2017!! Aku hanya menyanyikan apa yang aku suka ..... Itu saja. Kalau kalian mendapati apa yang disuka, kalian akan bahagia dan mulai menari, kan? Kesimpulannya, itulah maksud dari musik dance. I looooove OJ," tulisnya.

Namun, lagu barunya itu tak sepopuler PPAP yang menjadi viral di penjuru dunia. Bahkan, diikuti oleh beberapa selebriti, termasuk dari Indonesia. Bahkan meraih banyak penonton dengan mencapai 108.554.532 viewers di YouTube.

Sejak empat hari perilisan, video I Like OJ telah mencapai 4.581.320 viewers. Walaupun baru sebentar, tapi jumlah pengguna YouTube yang suka dan tidak menyukai video ini nyaris sama rata yaitu dengan jumlah 31.626 like dan 26.888 dislike.