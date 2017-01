Simple Plan Rayakan 15 Tahun Album Debut Lewat Tur Konser

KANADA - Band Simple Plan memiliki cara sendiri untuk merayakan 15 tahun album debut mereka yang berjudul No Pads, No Helmets ... Just Balls. Pierre cs ini berencana menggelar rangkaian tur konser di mulai dari Florida hingga Kanada.

Hal itu diungkapkan oleh mereka lewat akun Instagram Simple Plan pada Rabu (11/1/2016) dengan merilis poster berisikan daftar tempat yang akan dikunjungi.

"Sulit untuk dipercaya kalau tahun ini kami akan merayakan 15 tahun dari album debut kami. Untuk memperingati momen penting ini, kami dengan semangat mengumumkan kalau kami akan melakukan tur dengan membawakan seluruh (lagu) dalam album pertama kami di penujuru Amerika Serikat," tulisnya.

Tak main-main, tanggal dimulainya tur pun disesuaikan dengan perilisan album tersebut di 2002 yakni pada 19 Maret.

"Kerennya lagi, tur akan dimulai pada 19 Maret, tepat dimana album keluar pada 2002," tambahnya.

Dalam konser bertajuk No Pads, No Helmets ... Just Ball 15th Anniversary Tour akan menampilkan dua band pembuka yakni Set It Off dan Seaway. Sayang, tur ini tidak mampir di negara lainnya, termasuk Indonesia.