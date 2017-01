Kasus Pencurian Perhiasan, Sopir Kim Kardashian Ikut Diamankan

PARIS - Polisi Prancis menyelidiki pencurian perhiasan Kim Kardashian senilai hampir USD10 juta, termasuk terhadap sopir pembawa bintang televisi Amerika Serikat itu berkeliling Paris beberapa hari sebelum perampokan.

Selain sang sopir, polisi juga telah menangkap sejumlah orang. Informasi terakhir jumlahnya mencapai 17 orang. “Mereka yang ditangkap dalam penggerebekan polisi di sejumlah kawasan di Prancis itu cukup dikenal di kalangan penjahat. Mereka berusia sekitar 50 tahun dan setidak-tidaknya tiga di antaranya perempuan,” kata sumber polisi dan pengadilan.

Laporan televisi dan radio Prancis menyatakan jejak DNA dari tempat kejadian membawa polisi pada para tersangka dan mereka akan ditahan untuk diperiksa, mungkin empat hari.

Sumber polisi mengatakan, salah satu dari yang ditahan adalah sopir, yang mengantar Kardashian ketika ia mengunjungi Paris pada Oktober untuk menghadiri acara Fashion Week. Polisi berusaha menentukan apakah ia yang menyampaikan informasi kepada kelompok itu.

Jean Veil, pengacara Kardashian, kepada televisi France 2 mengatakan, "Dia (Kardashian) sangat senang, sangat puas dan yakin akan efisiensi polisi Prancis," ujarnya.

Pencuri, yang mengenakan topeng ski dan pakaian dengan tanda polisi, memaksa masuk ke dalam rumah mewah tempat Kardashian beristirahat pada 3 Oktober dini hari.

Mereka lantas mengikatnya di bawah todongan senjata sebelum memaksanya melepaskan cincin pertunangannya dan perhiasan lainnya. Para pelaku lantas melarikan diri dengan membawa perhiasan senilai 9 juta euro atau USD9,5 juta.

Kardashian sangat terguncang tapi tidak terluka secara fisik. Dia mengurangi jumlah kemunculannya di depan umum dan tampil kembali saat mempromosikan tayangan televisinya "Keeping Up With the Kardashians" untuk musim mendatang yang akan dirilis pada Jumat.

"Mereka akan menembak saya dari belakang. Di sana tidak ada jalan keluar," kata Kardashian sambil menangis saat mengingat kasus perampokan itu.