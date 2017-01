Kelly Osbourne Ungkap Sisi Kelam Keluarga Osbourne

LOS ANGELES – Kehidupan keluarga Osbourne memang tidak pernah berhenti menjadi sorotan. Dikepalai Ozzy Osbourne, keluarga tersebut tidak pernah lepas dari berbagai berita baik. Kali ini, anak Ozzy dan Sharon, Kelly Osbourne, justru buka-bukaan soal salah satu kejadian pahit yang pernah dialami keluarganya.

Dilansir Loudwire, Kejadian tersebut diungkapkan dalam sebuah tulisan kenangan berjudul There is No F*ckin Secret: Letters From a Badass B—tch. Buku yang dibuat secara serial tersebut menceritakan masalah-masalah keluarga Osbourne menurut sudut pandang Kelly.

Kelly juga mengungkapkan, bahwa Ozzy Osbourne pernah hampir meninggal karena overdosis, Menurut kutipan dari Page Six yang menerima tulisan tersebut, Kelly mengungkapkan,

”Ayah tengah mengenakan boxer, dan aku melihatnya menelan segenggam sesuatu, semacam pil, dan meminumnya bersama vodka,”

Ketika itu, sang ibu Sharon tengah mengalami kejang karena penyakit kanker. Ketika dibawa ke ambulans, Kelly menulis,

”Ayah menaruh tangannya di dekat ibu untuk mencari tahu apa ibu bernapas atau tidak. Lalu Ayah tiba-tiba pingsan dengan tangannya di atas mulut ibu. Petugas medis ingin menariknya, namun Ayah bangun tiba-tiba melawan.”

Mengetahui kasus narkoba sang ayah, Kelly memohon kepada petugas medis agar tidak dipanggilkan polisi, namun diharuskan mengikat tangan sang ayah. Namun, ketika sampai di rumah sakit, Ozzy justru terkena overdosis dan keracunan alkohol. Menurut pemaparan Kelly, Ozzy tidak ingin ditinggal Sharon. Tulisan tersebut dikabarkan akan rilis pada 25 April 2017.