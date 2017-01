Putri Patricia Menyesal Tahu Penyakit Kanker Yana Zein dari Medsos

JAKARTA - Kabar penyakit kanker payudara stadium empat yang diidap Yana Zein senter diberitakan media selama sebulan terakhir. Dari sanalah aktris cantik Putri Patricia mengaku baru mengetahui ihwal penyakit sang sahabat.

Terlambat mengetahui hal yang cukup penting itu, pemeran Tersanjung ini mengaku sangat menyesal.

"Sayangnya saya mengetahui baru-baru ini saja dari sosial media. Padahal sebenarnya Mbak Yana kan tadi bilang ada dikondisi seperti ini sudah sejak lama, tapi saya baru tahu belakangan," paparnya dalam tayangan Go Spot, Selasa (10/1/2017).

Putri menyebut sangat bersimpati dengan musibah yang menimpa Yana saat ini. Ia tak menyangka di balik sosoknya yang kuat dan mandiri, Yana ternyata menderita salah satu penyakit cukup mematikan di dunia.

Maka dari itu, wanita asal Purworejo ini dengan tegas menuturkan bakal melakukan apa pun demi membantu Yana.

"Terus saya bilang ke Mbak Lingga, anything can i do help, pls let me know. Karena bagaimanapun juga ini untuk teman kita yang harus kita support dengan cara apapun," imbuhnya.

Sementara itu, Putri bersama rekan sesama artis lainnya sedang gencar menggalang dana untuk Yana. Hasil dari penggalangan itu untuk biaya pengobatan Yana dan biaya hidup kedua anak Yana.

Seperti yang diketahui, semua harta benda Yana sudah ludes dijual untuk biaya pengobatan. Bahkan kedua anaknya harus rela putus sekolah lantaran tersandung masalah biaya.

"Didoakan mudah-mudahan rencana yang mau kita bikin (penggalangan dana) sukses buat Mbak saya ini," tutup Putri seraya memeluk Yana.