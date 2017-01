Bantah Isu Taaruf, Sahrul Gunawan: Kita Jalani Saja

JAKARTA - Pasca bercerai dengan Indriani Hadi pada 2 Juni 2016, Sahrul Gunawan dikabarkan telah menjalani taaruf dengan gadis berusia 18 tahun. Tak ingin berita simpang siur, Sahrul pun angkat bicara.

Pesinetron Jin dan Jun ini tak menampik jika keduanya menjalani hubungan spesial. Sahrul menegaskan bahwa dirinya juga tidak taaruf seperti yang dikabarkan.

"Berita itu harus ditelusuri dulu ada yang hoax dan tidak, dan sekarang kalian sedang menelusuri saya. Gini, life must go on, saya tidak bisa bilang saya tidak berhubungan. Tapi tidak ada komitmen apa-apa, dijalani saja," ungkapnya saat ditemui di kawasan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (10/1/2017).

Sahrul masih ingin mengetahui lebih dalam perempuan yang sudah dikenal selama empat bulan belakangan. Dalam masa penjajakan ini, ia berharap agar mereka saling mengetahui satu sama lain

"Kalau ada yang bilang taaruf kesannya serius sekali. Saat ini kita sedang berproses. Biarlah dia tahu saya, saya tahu dia," imbuhnya.

Berbeda selisih umur 22 tahun, Sahrul yang kini berusia 40 tahun menilai bahwa usia tidak menjamin kedewasaan seseorang.

"Kalau ada yang bilang demen sama anak kecil, kedewasaan seseorang itu tidak bisa dilihat dari usianya," tutup Sahrul Gunawan.