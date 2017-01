Tom Hiddleston Minta Maaf soal Pidato di Golden Globes 2017

LOS ANGELES – Tom Hiddleston menjadi salah satu pemenang di Golden Globes 2017. Sayangnya, kemenangan Tom itu sedikit ternodai setelah ia mendapat kritik terkait pidato kemenangannya di atas panggung.

Publik menyoroti pidato mantan kekasih Taylor Swift ini tentang kehidupan anak-anak di Sudan yang perlu uluran tangan. Menurut mereka, pidato tersebut tidak tepat sasaran. Oleh karenanya, Tom mencoba memberikan penjelasan sekaligus minta maaf.

“Aku hanya ingin mengatakan, aku setuju bahwa pidatoku di Golden Globe semalam memang disampaikan secara tidak elegan. Sebenarnya, aku sangat gugup dan kata-kataku keluar dengan salah,” tulis Tom panjang di Facebooknya.

Pemeran Loki ini melanjutkan, “Dengan tulus, tujuan utamaku adalah untuk menghormati keberanian para pria dan wanita yang bekerja tanpa lelah untuk UNICEF Inggris, Doctors Without Borders/Medecins Sans Frontieres, dan World Food Programme, dan anak-anak di Sudan Selatan yang terus berusaha mencari harapan dan kesenangan di kondisi yang paling sulit. Aku minta maaf kegugupanku menguasaiku,”

Tom sendiri dinobatkan sebagai Best Actor in a Limited Series or Motion Picture for TV pada Golden Globe 2017 yang digelar pada Minggu malam 8 Januari lalu. Adalah aktingnya sebagai Jonathan Pine di serial The Night Manager yang membawanya merengkuh trofi emas tersebut.