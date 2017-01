FOTO: Dukung Chris Brown, Mike Tyson Ciptakan Lagu untuk Diss Soulja Boy

LOS ANGELES – Mendekati pertarungan Chris Brown dan Soulja Boy, berbagai dukungan mulai diberikan untuk masing-masing pihak. Di sisi Chris Brown, petinju ulung Mike Tyson memastikan dirinya menjadi pelatih Chris. Namun, dukungan Mike tidak berhenti di sana.

Layaknya bintang rap, Mike pun membuat lagu untuk menyindir (diss) Soulja Boy selaku lawan Chris. Sebuah teaser telah dibeberkan Mike di akun Instagram dan Youtube-nya, Selasa (10/01/2017).

Seakan memastikan, video Youtube yang ditautkan di Instagram tersebut pun diberi judul Soulja Boy Diss Track by Mike Tyson - If You Show Up (Coming Soon).

A video posted by Mike Tyson (@miketyson) on Jan 9, 2017 at 3:02pm PST

“"IF YOU SHOW UP”... It's going down. Aku akan mengajarinya bagaimana menghajarmu @souljaboy. Lagu turun sebentar lagi di Youtube-ku dengan @chrisbrownofficial. Produced by @thedamonelliott. S/O @fredfrenchy,” tulis Mike.

Namun nahas, lagu tersebut kembali menjadi bahan tertawaan netizen. Bagaimana tidak, Mike menyanyi dengan logat biasanya yang membuat huruf ‘s’ terdengar seperti lafal ‘th’, yang membuatnya menjadi sebuah meme internet sejak lama.

Komentar netizen tidak jauh dari lawakan tersebut.

“Mike done take thith fight perthonally. If Chrith lotheth the fight Mike is thtill gonna knock thouljaboy out. Thouljaboy ith getting knockout anyway on that day. @nkosi_mtimande,” tulis @real_outegrand.

“If you thow up, ith goin down. I'm gon teach him how to knock you ath out! Straight 🔥🔥🔥🔥🔥,” tulis @mr.mr.west.

“Hahahaha ini lawakan dan mereka cuma tertawa-tawa di balik layar dan membuat lawakan seperti ini 😂😂❤️❤️ crack up asf @shivain_,” tulis @native_dreah.