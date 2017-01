Emma Stone Kaget Andrew Garfield & Ryan Reynolds Ciuman

LOS ANGELES - Golden Globes 2017 telah selesai dihelat pada Minggu malam 8 Januari waktu setempat. Walau demikian, publik masih membicarakan keseruan yang tersaji di ajang tahunan itu. Salah satunya adalah ciuman Andrew Garfield dan Ryan Reynolds.

Ketika dunia ramai membahas ciuman fenomenal Garfield dan Reynolds tersebut, Emma Stone yang merupakan mantan Garfield malah tak tahu apa-apa.

Stone tak bisa menutupi kekagetannya saat diperlihatkan video rekaman ciuman Garfield dan suami Blake Lively itu.

“Apa? Mereka tak mencium satu sama lain kan? Mereka melakukannya (ciuman)?” kata bintang La La Land itu sambil tertawa tak percaya kepada Entertainment Tonight.

Reaksi berbeda datang dari Ryan Gosling. Lawan main Stone di La La Land ini malah bercanda dengan mengatakan merestui Reynolds dan Garfield.

“Maksudku, aku bahagia untuk mereka, jujur saja. Kau tahu? Bagus untuk mereka,” ujar Gosling.

Ciuman fenomenal Garfield dan Reynolds itu terjadi saat Gosling diumumkan sebagai Best Actor in Motion Picture – Musical or Comedy mengalahkan Reynolds. Momen romantis nan kocak bintang Spiderman dan Deadpool itu pun terekam kamera dan viral.