Lee Min Ho-Suzy Bae Jadi Pasangan Selebriti Terkaya di Korea Selatan

SEOUL – Aktor Lee Min Ho dan kekasihnya Suzy Bae, didapuk menjadi pasangan paling kaya di Korea Selatan. Keduanya memiliki gabungan jumlah kekayaan yang mecapai Rp80 miliar.

Dilansir Sindonews dari Intisz, Lee Min Ho dan Suzy Bae memiliki jumlah kekayaan sebesar 700-800 juta Won atau setara Rp80 miliar, dan masuk sebagai selebriti dengan kekayaan terbanyak.

Namun Lee Min Ho dan Suzy Bae tidak sendirian sebagai selebriti dengan kekayaan terbesar di Korea Selatan. Para personel BIGBANG, Won Bin dan Hyun Bin juga memiliki jumlah harta yang sama dengan pasangan tersebut.

Kekayaan Lee Min Ho didapat tidak hanya didapat dari serial drama saja, ia juga turut membintangi sejumlah film, menjadi brand ambassador, hingga bintang iklan di berbagai negara. Sementara Suzy Bae mendapatkan pundi-pundi harta dari serial drama yang dibintanginya serta aksi panggungnya bersama dengan girl band Miss A.

Lee Min Ho saat ini sedang disibukkan dengan drama terbarunya yang berjudul The Legend Of The Blue Sea dan beradu akting dengan Jun Ji Hyun. Sedangkan, Suzy sedang mempersiapkan diri lewat proyek sebagai penyanyi solo. Suzy Miss A menggoda para penggemarnya dengan beberapa video klip pendek.