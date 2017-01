LIRIK LAGU : Ed Sheeran - Shape of You

JAKARTA - Pada awal pekan Januari 2017, para penikmat musik Ed Sheeran mendapat kejutan menggembirakan. Pasalnya, musisi asal Inggris tersebut kembali dengan karya terbarunya setelah vakum selama satu tahun. Ia hadir dengan dua lagu andalan, salah satunya berjudul Shape of You.

Lagu ini mengisahkan tentang dua sejoli yang saling menarik-ulur perasaan mereka dan berakhir jatuh cinta. Yuk ikuti perjalanan cinta yang dirangkai indah oleh Ed Sheeran dalam lirik Shape of You berikut ini :

The club isn't the best place to find a lover

So the bar is where I go

Me and my friends at the table doing shots

Drinking faster and then we talk slow

Come over and start up a conversation with just me

And trust me I'll give it a chance now

Take my hand, stop

Put Van The Man on the jukebox

And then we start to dance

And now I'm singing like

Girl, you know I want your love

Your love was handmade for somebody like me

Come on now, follow my lead

I may be crazy, don't mind me

Say, boy, let's not talk too much

Grab on my waist and put that body on me

Come on now, follow my lead

Come, come on now, follow my lead

I'm in love with the shape of you

We push and pull like a magnet do

Although my heart is falling too

I'm in love with your body

And last night you were in my room

And now my bedsheets smell like you

Every day discovering something brand new

I'm in love with your body

Oh I oh I oh I oh I