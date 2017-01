Citra Scholastika Gandeng Anak Ray Sahetapy di Video Klip Patah Hati

JAKARTA - Belum lama ini, penyanyi Citra Scholastika meluncurkan video klip dari lagu terbarunya yang berjudul Patah Hati. Dalam penggarapannya, wanita 23 tahun itu mengungkapkan bahwa setengah cerita untuk video klip tersebut sudah dikerjakan saat dirinya jalan-jalan ke Singapura.

Dalam video klip lagu yang diciptakan oleh Adis Putra, Citra menggandeng anak dari Ray Sahetapy dan Dewi Yull, yakni Surya Sahetapy sebagai modelnya

"Iya Patah Hati, awalnya sebenarnya setengah cerita video klip itu sudah dibikin setahun yang lalu waktu aku jalan-jalan di Singapura," ujar Citra saat ditemui di Gedung Global TV, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (10/1/2017).

"Sampai akhirnya aku bikin dua video klip lagu You and Me sama Patah Hati dan waktu aku keluarin You and Me pada komplain kenapa sih Citra jalan-jalan mulu, enggak ada ceritanya, enggak ada dramanya. Terus aku kepikiran buat ajak kerja sama Surya Sahetapy," tambahnya.

Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol tersebut pun menceritakan kalau dirinya sudah tertarik dengan Surya sejak membuatkan bahasa isyarat untuk lagunya Mike Mohede. Setelah melalui berbagai proses, akhirnya Surya pun senantiasa ingin membantu dirinya untuk menjadi model video klip, dan juga mau membuatkan bahasa isyarat untuk lagunya tersebut.

"Karena awalnya aku suka lihat dia main film, terus dia buat sign language untuk lagunya Mike Mohede. Mungkin enggak banyak orang yang tahu, pas aku lihat Surya, penginnya ngajak dia. Aku juga enggak tahu kalau Surya anaknya tante Dewi sama om Ray. Akhirnya responsnya baik banget si Surya. Terus dia mau bikin sign language di video klip aku, bukan cuma sosok laki-laki dalam video aku saja," paparnya.