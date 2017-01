One Ok Rock Rilis Video Klip We Are Versi Jepang dan Inggris

One Ok Rock (Foto: Twitter)

TOKYO – Band papan atas Jepang, One Ok Rock menyapa penggemar setianya di awal 2017 dengan merilis lagu baru berjudul We Are. Lagu ini merupakan bagian dari album baru One Ok Rock, Ambitions.

Jelang perilisan album barunya, One Ok Rock lebih dulu meluncurkan video klip dari We Are. Menariknya, ada dua versi video klip We Are, yakni versi Jepang dan Inggris.

Meski berbeda versi, namun isi video klip versi Inggris maupun Jepang sama. Hanya lirik yang dipakai Taka cs saja yang berbeda di kedua video klip. Jika memutar video klip versi Inggris, maka fans bisa mendengar One Ok Rock melantunkan lagunya dengan dalam bahasa Inggris.

We Are menjadi langkah awal One Ok Rock untuk menggapai mimpi mereka merilis album berbahasa Inggris. Tahun lalu, One Ok Rock sempat mengatakan ingin menelurkan album berbahasa Inggris saat baru bergabung dengan label Amerika, Fueled by Ramen.

Di sisi lain, Ambitions akan dirilis dua kali. Versi Jepang album ini bakal dirilis lebih dulu, yakni pada 11 Januari 2017. Menyusul kemudian versi Inggris Ambitions yang akan beredar di pasaran pada 13 Januari 2017.