Personel Fokus Solo Karier, Boyband Lawas Take That Terancam Bubar

Take That (Foto: Ist)

JAKARTA - Nama Take That begitu digdaya di era 90-an sebagai salah satu pengusung boyband. Meski kondisi industri musik banyak berubah, pentolan Take That bersikeras bahwa kelompok musiknya, yang juga terdiri dari Mark Owen dan Howard Donald, tidak akan pernah berpisah lagi.

Namun, tidak bisa dipastikan untuk kembalinya Jason Orange yang berhenti pada 2014 dan Robbie Williams yang memutuskan solo karier. Untuk sekarang, grup vocal asal Inggris ini bergabung menjadi trio.

Berbicara kepada The Sun, Gary mengaku tengah bersemangat untuk kembali bersama dengan personel lain. “Kami berada di titik dalam karier kami, di mana kami merasa lebih bersemangat dari yang kita pernah lakukan, “ kata Gary.

Dilansir SIndonews, Take That mungkin tidak seperti ketika awal terbentuk, di mana 5 personelnya kompak. Hanya saja seiring waktu, mereka menjalani kehidupan masing-masing dalam bermusik. Di tahun ini, bisa jadi anggotanya itu kembali seperti semula, tetapi bisa juga berkurang.

“Saya tidak berpikir ada yang pernah atau menjadi pengumuman yang mengatakan, 'Take That selesai'. Benar-benar tidak. Saya hanya berpikir itu mungkin berbeda. Mungkin empat, mungkin tiga, mungkin lima. Saya pikir itu selalu akan berubah,” terangnya.

Kelompok vocal yang populer dengan album Take That and Party ini bisa jadi akan merayakan 25 tahun kebersama, tetapi para personelnya tidak akan melakukan pertunjukan apapun untuk menandai tonggak yang mereka inginkan.

Salah satunya kerena Robbie akan pergi menjalani tur dan sulit untuk bergabung dengan Take That di atas panggung dalam pertunjukan kehormatan.

“Kami melihat tur pada 2018 dan kami akan menjatuhkan album pada akhir tahun depan, tapi hal ini bisa berubah, pada saat yang apa yang kita harapkan. Robbie mudah-mudahan akan datang, tetapi Jason senang tinggal di mana dia untuk saat ini,” beber Gary.

Seperti diketahui, Take That merupakan grup pop vokal yang terdiri dari 5 anggota yaitu Gary Barlow, Howard Donald, Jason Orange, Mark Owen, dan Robbie Williams. Barlow bertindak sebagai penyanyi utama dan penulis lagu.