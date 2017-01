Rising Star Indonesia: Gagal Melaju, Naima Girsang Menangis di Atas Panggung

JAKARTA – Peserta kedua Rising Star Indonesia, Naima Girsang, gagal melaju ke babak selanjutnya. Membawakan lagu milik Ariana Grande yang berjudul Almost Is Never Enough, gadis asal Medan ini pun terpaksa harus menangis di atas panggung.

Secara keseluruhan, Naima hanya membutuhkan satu persen untuk mengangkat layar interaktif. Namun sayangnya, satu persen tersebut tak kunjung datang hingga lagu berakhir.

“Yang jelas jadiin ini sebagai pengalaman. Pengalaman yang sekarang kamu lakukan hari ini, 10 ribu orang yang berusaha untuk masuk ke babak ini. Kamu yang terbaik dari 10 ribu yang kemarin,” kata Rossa memberikan semangat untuk Naima.

Pada akhirnya Naima pun berduet dengan Naima membawakan lagu asal Sumatera Utara. Itu adalah keinginan terakhir Naima yang sempat dibisikkan kepada Boy sebelum naik ke atas panggung.

Saksikan terus keseruan Rising Star Indonesia Live Audition 5 hanya di RCTI.