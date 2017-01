Rising Star Indonesia: Natasya Elvira Buka Live Audition 5 dengan Manis

JAKARTA – Ajang Rising Star Indonesia kini memasuki babak Live Audition 5. Natasya Elvira menjadi peserta pembuka pada babak kali ini.

Tampil dengan percaya diri, gadis berusia 15 tahun ini membawakan lagu Fly Me to the Moon yang dipopulerkan oleh Frank Sinatra. Nuansa jazz yang begitu kental terasa sangat pas dengan suara merdua milik Natasya.

Tak butuh waktu lama, layar interaktif pun terangkat dengan perolehan vote sebanyak 91 persen. Natasya Elvira sukses menerbangkan hati para expert dengan lagu Fly Me to the Moon.

Pujian pun langsung terlontar dari para expert. Ariel NOAH tak menyangka bahwa Natasya kini tampil dengan luar biasa meskipun menjadi peserta pembuka.

“Saya suka suara rendahnya dan bahasa Inggris-nya fluent banget,” ujar Ariel.

Tak hanya pujian, Armand Maulana juga memberikan sedikit masukan demi kemajuan Natasya. Ia meminta agar Natasya tetap menjaga emosinya saat sedang menyanyi.