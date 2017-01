FOTO: Curhatan Ria Irawan soal Suami, Bikin Fans Terharu

JAKARTA - Sebelum berangkat menjalani ibadah umrah, aktris Ria Irawan memutuskan menikah dengan seorang pria bernama Mayky Wongkar pada 26 Desember 2016. Dalam perjalanan umrahnya, putri pasangan Ade Irawan dan Bambang Irawan ini diketahui sempat mengunggah beberapa foto saat ia tengah menjalankan ibadahnya di Tanah Suci.

Bahkan ada salah satu foto yang sempat mencuri hati para netizen lantaran terdapat keterangan foto yang membuat pembacanya menjadi terharu. Dalam keterangan foto tersebut, Ria nampak mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada suami yang mau menerimanya meski ia kini berada dalam keadaan kurang sehat dan tidak bisa memberi keturunan.

"Terima kasih suamiku yg #mualaf @maykywongkar yang sudah mengabadikan momen berkesan dalam foto-foto indah ini.. #iloveyousomuch," tulis Ria pada keterangan foto.

"Semoga #suamicintaistrikepalabotak menjadi imam dalam rumah tangga walaupun #istri #cancersurvivor#cancerwarrior #istritakberahim Ammmiinn ya robbal allamiin. I still fall for you every day.. #lovequotes," sambungnya.

Melihat unggahan tersebut, netizen nampaknya terharu dan memberikan doa untuk kesembuhan penyakit yang diderita oleh Ria Irawan. Mereka bahkan mencoba menguatkan wanita 47 tahun tersebut dengan berbagai kata-kata yang mendorong semangatnya.

"Kadang tuhan itu memberi kebahagian dengan berbagai cara mbak ria ketika diberi cobaan penyakit dia beri kebahagiaan lwt jln lain semoga semua doanya dikabul amin," tulis Rinarin014015.