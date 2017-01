FOTO: Ulang Tahun, Marsha Timothy Dapat Kue dan Dinner Romantis

JAKARTA - Pada 8 Januari 2017 kemarin, aktris sekaligus istri dari Vino G. Bastian, Marsha Timothy genap berusia 38 tahun. Pada perayaan ulang tahunnya, sang suami dan anak, Jizzy Pearl Bastian, memberikan kejutan romantis berupa sebuah kue ulang tahun berbentuk pohon bunga dengan warna campuran pink, kuning, dan hijau.

πŸ’žπŸ’žπŸ’ž My kind of day.. A photo posted by marshatimothy (@marshatimothy) on Jan 7, 2017 at 7:26pm PST

Tidak hanya memberikan kejutan berupa pemberian kue kepada sang istri tercinta. Pemeran Chrisye dalam film berjudul Chrisye ini juga memberikan kejutan berupa acara makan malam romantis diatas rooftop sebuah restoran. Ia juga kembali memberikan sebuah kue yang terdapat ornamen mahkota di atasnya.



"Last night ..," tulis Marsha pada keterangan foto.



Melihat unggahan tersebut, para netizen sontak memberikan ucapan selamat ulang tahun serta doa kepada wanita yang telah dipersunting oleh Vino pada 20 Oktober 2012 lalu.



"Happy Birthday my beautiful Caca @marshatimothy May God bless you always!," tulis amandagratiana.



"Selamat ulang tahun ka @marshatimothy, sehat dan sukses terus karirnyaπŸ˜‡πŸ˜‡ pasangan yang paling aku suka," tulis rosa_alfharizy.