Yuki Kato Ungkap Alasan Dilarang Pegang HP saat Syuting

JAKARTA - Ada yang berbeda dari film terbaru, Cahaya Cinta Pesantren. Demi mendalami peran sebagai santri dan kehidupan pesantren sungguhan, para aktris dan aktor dijauhkan dari semua jenis gadget termasuk ponsel selama prosesi syuting berlangsung.

Hal ini diakui langsung oleh Yuki Kato yang didapuk menjadi salah satu pemeran utama wanita. Aktris berdarah Jepang ini sempat kesulitan saat tahu tidak boleh memainkan ponsel sama sekali.

"Yah kita kan sudah cewek-cewek, umur masih belia, terus kita kan anaknya sosial media banget, up to date banget. Jadi awal-awal tuh kita yang kek bentar-bentar," paparnya dalam tayangan Go Spot, Senin (9/1/2017).

Sebelum ponselnya benar-benar disita, wanita berusia 21 tahun ini mengaku memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Yuki, sapaan akrabnya, sepanjang malam menghabiskan waktu dengan bermain ponsel sampai puas.

"Jadi kita tuh berempat kayak yang tadinya ngobrol terus, jadi di malem itu, sebelum kita syuting di Sumatera, kita main hape terus. Oke ayo lima belas menit lagi baru boleh diambil," sambungnya lantas tertawa.

Film Cahaya Cinta Pesantren mengambil lokasi syuting tentang kearifan lokal dari tanah Sumatera Utara. Tak tanggung-tanggung film yang diproduseri langsung oleh ustaz Yusuf Mansyur ini juga mengambil beberapa take adegan di danau Toba. Menurut rencana, film Cahaya Cinta Pesantren bakal tayang pada 12 Januari nanti di Bioskop Tanah Air.