Berjaya di Golden Globe, La La Land Bakal Kuasai Oscar 2017?

LOS ANGELES – Golden Globes 2017 telah resmi berakhir dengan La La Land keluar sebagai film paling banyak memenangkan trofi. Total, film drama musikal ini membawa pulang tujuh trofi, termasuk Best Motion Picture in Musical or Comedy.

Kemenangan besar La La Land di Golden Globe yang dihelat Minggu 8 Januari 2017 malam itu memunculkan dugaan tentang nasib mereka di Oscar tahun ini. Film yang dibintangi Ryan Gosling dan Emma Stone itu diprediksi bakal berjaya di Oscar.

Prediksi itu muncul setelah melihat sejarah pemenang Golden Globe dan Oscar. Selama satu dekade ke belakang, mereka yang berjaya di Golden Globe juga tercatat menguasai perebutan piala Oscar.

Dari data yang dikumpulkan IBTimes, 10 aktris terbaik pemenang Oscar 2016 adalah pemegang piala Golden Globe. Dua nama menjadi pemenang kategori Comedy or Musical, sementara sisanya dari Drama.

Hal yang sama terjadi di kategori aktor. 10 aktor yang membawa pulang trofi Golden Globe 2016 juga memenangkan piala Oscar sebulan kemudian.

Contoh paling jelas dan masih diingat adalah raihan The Revenant. Leonardo DiCaprio untuk pertama kalinya memenangkan Piala Oscar sebagai Best Actor setelah sebulan sebelumnya dinobatkan sebagai yang terbaik di Golden Globe.

Cerita yang sama terjadi di beberapa kategori lain. Alejandro G. Inarritu (The Revenant) mengamankan kedua trofi Best Director Golden Globe dan Oscar, pun demikian dengan Inside Out untuk kategori Best Animated Feature.

Berkaca pada data-data tersebut, La La Land pun diyakini akan mengalami hal serupa. Jika tak bisa membawa pulang tujuh trofi seperti di Golden Globe, setidaknya film ini dipercaya akan bisa menguasai tiga award utama, yakni Best Film, Best Actor, dan Best Actress.