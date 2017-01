PERISKOP 2017: Film Hollywood Paling Ditunggu

JAKARTA- Sejumlah film Hollywood sudah ditunggu-tunggu para pecinta film di 2017 ini. Beberapa film tersebut juga sudah memberikan konfirmasi jadwal penayangannya.

Lalu, apa saja film Hollywood yang akan tayang di 2017? Berikut daftarnya.

Januari – April

• xXx: Return of Xander Cage – 20 Januari

• Fifty Shades Darker – 10 Februari

• John Wick: Chapter 2 – 10 Februari

• The Lego Batman Movie – 10 Februari

• Logan – 3 Maret

• Beauty and the Beast – 17 Maret

• Power Rangers – 24 Maret

• Ghost in the Shell – 31 Maret

• Smurfs: The Lost Village – 7 April

• Fate of the Furious (Fast & Furious 8) – 14 April

Mei - Agustus

• Guardians of the Galaxy 2 – 5 Mei

• Alien: Covenant – 19 Mei

• Diary of A Wimpy Kid: The Long Haul – 19 Mei

• Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell no Tales – 26 Mei

• Baywatch – 26 Mei

• Captain Underpants – 2 Juni

• Wonder Woman – 2 Juni

• The Mummy – 9 Juni

• Cars 3 – 16 Juni

• Transformers: The Last Knight – 23 Juni

• Despicable Me 3 – 30 Juni

• Amityville: The Awakening – 30 Juni

• Spider-Man: Homecoming – 7 Juli

• War for the Planet of the Apes – 14 Juli

• Dunkirk – 21 Juli

• Film live action Disney (belum berjudul) – 28 Juli

• Annabelle 2 – 11 Agustus

September – Desember

• The Lego Ninjago Movie – 22 September

• Blade Runner 2049 – 6 Oktober

• Kingsman: The Golden Circle – 6 Oktober

• My Little Pony: The Movie – 6 Oktober

• Friday the 13th – 13 Oktober

• Insidious: Chapter 4 – 20 Oktober

• Saw: Legacy – 27 Oktober

• Thor: Ragnarok – 3 November

• Paddington 2 – 10 November

• Justice League – 17 November

• Star Wars: Episode VIII – 15 Desember

• Jumanji – 22 Desember

• Pitch Perfect 3 – 22 Desember