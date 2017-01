Daftar Lengkap Pemenang Golden Globe 2017

Ryan Gosling menang Golden Globe (Foto: The Guardian)

LOS ANGELES- Gelaran Golden Globe 2017 akhirnya berakhir sudah. Sebanyak 24 pemenang nominasi pun sudah dibacakan.

Sesuai dengan prediksi, film Lalala Land berhasil menjadi pemenang terbanyak di ajang yang dihelat di Beverly Hilton, Beverly Hills.

Dari total tujuh nominasi, film garapan Damien Chazelle itu sukses meraih seluruh penghargaan.

Berikut daftar lengkap penerima Golden Globe 2017:

Best Motion Picture- Drama

Moonlight

Best Actress in Motion Picture- Drama

Isabelle Huppert, Elle

Best Actor in Motion Picture- Drama

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Best Motion Picture-Musical or Comedy

La La Land

Best Actress in A Motion Picture- Musical or Comedy

Emma Stone, La La Land

Best Actor in A Motion Picture- Musical or Comedy

Ryan Gosling, La La Land

Best Animated Feature Film

Zootopia

Best Foreign Language Film

Elle — France

Best Supporting Actress in a Motion Pictures

Viola Davis, Fences

Best Director – motion Picture

Damien Chazelle, La La Land

Best Screenplay

La La Land

Best Original Score – Motion Picture

La La Land

Best Original Song-Motion Picture

City of Stars, La La Land

Best TV Series — Drama

The Crown

Best Actress in TV Series - Drama

Claire Foy, The Crown

Best Actor in TV Series- Drama

Billy Bob Thornton, Goliath

Best Television Series-Musical or Comedy

Atlanta

Best Actress in TV Series- Musical or Comedy

Tracee Ellis Ross, Blackish

Best Actor in TV Series- Musical or Comedy

Donald Glover, Atlanta

Best Miniseries or Motion Picture Made for TV

The People v. O.J.: American Crime Story

Best Actress in Limited Series or a Motion Picture made for TV

Sarah Paulson, The People v. O.J.: American Crime Story

Best Actor in Television Movie or Miniseries

Tom Hiddleston, The Night Manager

Best Supporting Actress in a TV Movie, Series, or Miniseries

Olivia Colman, The Night Manager

Best Supporting Actor in a Television Series or TV Movie

Hugh Laurie, The Night Manager