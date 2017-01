GOLDEN GLOBES 2017: Moonlight Sukses Dinobatkan Jadi Film Drama Terbaik

LOS ANGELES – Golden Globe 2017 resmi berakhir. Pengumuman pemenang kategori Best Motion Picture in Drama menjadi penutup ajang tahunan yang digelar untuk ke-47 kalinya itu.

Moonlight menjadi yang terbaik untuk kategori tersebut. Film yang dibintangi Trevante Rhodes ini berhasil mengalahkan film genre drama lain, yakni Hell or High Water, Hacksaw Ridge, Lion, dan Manchester by the Sea.

Ini adalah satu-satunya trofi yang dimenangkan oleh Moonlight, meski mereka dinominasikan juga di lima kategori lain. Moonlight harus melepaskan trofi lain dari kategori Best Supporting Actress, Best Supporting Actor, Best Director, Best Screenplay, dan Best Original Score in Motion Picture.

Sementara untuk dua nominasi di genre drama lain, yakni Best Actress dan Best Actor. Best Actress jatuh ke tangan Isabelle Huppert dari Elle, sementara Best Actor dimenangkan Casey Affleck dari Manchester by the Sea.