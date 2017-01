GOLDEN GLOBES 2017: La La Land Sapu Bersih 7 Nominasi

LOS ANGELES – Golden Globe 2017 menjadi ajang pesta bagi La La Land. Masuk dalam tujuh nominasi di perhelatan ke-47 ini, film drama musikal ini berhasil menyapu bersih seluruh kategori yang menominasikan mereka.

Puncak kemenangan La La Land adalah ketika mereka dinobatkan sebagai pemenang kategori Best Motion Picture in Musical or Comedy. La La Land sukses mengalahkan Deadpool, Florence Foster Jenkins, Sing Street, dan 20th Century Women.

Dengan ini, La La Land menjadi film yang paling banyak membawa pulang trofi dalam Golden Globe 2017. Tak hanya tahun ini, La La Land ternyata juga tercatat sebagai film terbanyak menang sepanjang sejarah Golden Globe.

Enam kategori lain yang juga telah dipastikan menjadi milik La La Land adalah Best Screenplay, Best Director, Best Original Song, Best Original Score, Best Actress dan Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical. Emma Stone dan Ryan Gosling mengawinkan trofi Best Actress dan Best Actor untuk La La Land.