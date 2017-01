GOLDEN GLOBE 2017: Emma Stone Berkaca-Kaca Sabet Best Actress

LOS ANGELES – La La Land tanpa lawan di Golden Globe 2017. Film arahan Damien Chazelle ini mendominasi kategori Film Musical or Comedy dengan memenangkan hampir semua nominasi.

Terbaru, La La Land mengantar Emma Stone untuk membawa pulang trofi Golden Globe lewat kategori Best Actress in a Motion Picture - Comedy or Musical. Berkat kemenangan Emma ini, La La Land berhasil menyandingkan trofi Best Actor dan Best Actress untuk genre komedi musikal.

Congrats to Emma Stone, this year's winner for Best Performance By An Actress in a Motion Picture - Musical or Comedy! #GoldenGlobes pic.twitter.com/wQboOD9DoI

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) 9 Januari 2017





Emma mengalahkan empat nama lain yang juga dinominasikan di kategori ini. Meryl Streep yang mendapat penghargaan khusus di Golden Globe 2017 harus berbesar hati mengakui keunggulan Emma di kategori ini.

“Terima kasih pada Hollywood Forum Press. Terima kasih pada ibuku yang luar biasa, terima kasih ibu untuk semuanya. Ibuku dan ayahku dan saudaraku yang menghabiskan seluruh hidupnya denganku, terima kasih Spencer,” ujar Emma dengan mata berkaca-kaca.

Sebelum ini, La La Land sudah mengamankan trofi lain dari Golden Globe 2017. Best Screenplay, Best Director, Best Original Song, Best Original Score, dan Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical sudah lebih dulu dimenangkan.