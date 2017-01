GOLDEN GLOBE 2017: Kompaknya Blake Lively dan Ryan Reynolds

LOS ANGELES – Pasangan suami istri Ryan Reynolds dan Blake Lively tampil dengan pakaian serba hitam di red carpet acara penghargaan Golden Globe Awards 2017.

Keduanya tampil kompak dan manis, seperti terlihat di sebuah cuitan akun Twitter resmi Golden Globe Awards 2017, Senin (09/01/2017).

“Such a look, @blakelively and @VancityReynolds! They have arrived on the #GoldenGlobes Red Carpet,” tulis akun Twitter Golden Globe Awards.

Blake terlihat melengkapi gaun serba hitam itu dengan beberapa aksen dan tambahan berwarna emas mengkilap di red carpet sembari terus dirangkul oleh Ryan.

Such a look, @blakelively and @VancityReynolds! They have arrived on the #GoldenGlobes Red Carpet. pic.twitter.com/mkABeiRomx

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) 9 Januari 2017





Ryan terlihat lebih sederhana dengan kemeja putih yang dipadu dengan jas, dasi kupu-kupu, dan bawahan serba hitam. Keduanya terlihat berbicara ketika fotografer terus mengabadikan gambar mereka berdua.

Blake menemani Ryan di acara tersebut untuk nominasinya di kategori Best Performance by an Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy atas nama Ryan dan film Deadpool, yang juga maju sebagai nomine penghargaan untuk kategori Best Motion Picture, Musical or Comedy.

Baik Deadpool maupun Ryan harus melawan calon yang cukup berat dari film La La Land dan Ryan Gosling.