GOLDEN GLOBE 2017: Tom Hiddleston Jadi Best Actor in Miniseries

Tom Hiddleston Raih Best Actor in Miniseries. (Foto: Twitter)

LOS ANGELES – The Night Manager tampaknya menjadi serial TV paling favorit sepanjang 2016. Buktinya, miniseri drama misteri ini berhasil membawa pulang beberapa trofi Golden Globe 2017, termasuk kategori Best Actor yang diraih Tom Hiddleston.

Tokoh utama mereka, Tom Hiddleston berhasil menjadi yang terbaik di kategori Best Actor in a Television Movie or Miniseries. Peran mantan kekasih Taylor Swift ini sebagai Jonathan Pine dianggap lebih baik dari nama-nama lain seperti Bryan Cranston (All the Way) dan Courtney B. Vance (The People v O. J. Simpson: American Crime Story).

Dalam pidato kemenangannya, Hiddeston tak hanya berterima kasih kepada orang-orang yang sudah membantunya. Pemeran Loki ini juga menggunakan kesempatan tersebut untuk mengajak dunia membantu Sudan yang tengah dilanda perang.

“Aku tahu ini malam yang panjang. Tapi aku ingin menunjukkan Sudan, negara termuda di dunia. Dengan United Nation Children Fund, aku sedikit mencoba menyebarkan pada dunia, ada situasi yang buruk untuk anak-anak di sana,” kata Hiddleston.

Sementara itu, Golden Globe 2017 juga sudah memberikan penghargaan untuk nominasi-nominasi lain. Kategori Best Foreign Film dimenangkan oleh Elle (Prancis), Best Actress in Television Series – Drama jatuh pada Claire Foy (The Crown), dan Best Television Series – Drama oleh The Crown.