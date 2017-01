GOLDEN GLOBE 2017: Ryan Gosling Kalahkan Ryan Reynolds

LOS ANGELES – Duo Ryan, yaitu Ryan Gosling dan Ryan Reynolds bertarung ketat di kategori Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical ajang Golden Globe 2017. Untuk persaingan ini, Gosling berhasil mengalahkan Reynolds.

Peran Gosling di La La Land berhasil mengantarnya membawa pulang trofi Golden Globe ke-47. Selain mengalahkan Reynolds, Gosling juga membuktikan diri lebih baik dari Colin Farrell (The Lobster), Hugh Grant (Florence Foster Jenkins), dan Jonah Hill (War Dogs).

Congrats to @RyanGosling, who won #GoldenGlobes Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy! pic.twitter.com/KQUy719r5P — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 9, 2017

Dalam pidato kemenangannya, Gosling bercanda dengan menyebut orang salah mengira dirinya sebagai Reynolds dan memberinya piala Golden Globe. Sang pemeran Deadpool sendiri hanya tertawa dari kursinya.

“Ini adalah pertama kalinya aku dikira Ryan Reynolds, ini di luar kontrol. Tim dan Emma (Stone), ini milik kita bertiga. Aku akan memotong ini jika kalian mau, aku benar-benar ingin melakukan itu,” kata Gosling.

Menyusul Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical, film La La Land kembali memenangkan satu trofi lagi dari Golden Globe 2017, yakni untuk kategori Best Screenplay oleh Damien Chazelle. Hal itu sekaligus menandai trofi ketiga La La Land sejauh ini.