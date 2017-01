GOLDEN GLOBE 2017: Gaya Jeremy Renner saat Red Carpet

LOS ANGELES – Datang sebagai seorang undangan, Jeremy Renner turut meramaikan red carpet Golden Globe Awards 2017. Di acara tersebut, Jeremy Renner tampil dengan sentuhan formal nan santai.

Bagaimana tidak, meskipun jas dan kemejanya serba putih, Renner memadukannya dengan sebuah dasi kupu-kupu hitam dan bawahan serba hitam.

Tingkah iseng ditunjukkan Renner di red carpet yang dapat disaksikan di Twitter, Senin (09/01/2016) tersebut. Sebuah video berdurasi 31 detik menunjukkan dirinya banyak bergerak di depan kamera, dari sekedar menunjuk-nunjuk kamera, berbicara dengan orang di sebelahnya, hingga berpindah tempat.

Sebuah foto pun dipamerkan Renner di Instagram sebelum memasuki panggung Golden Globe.

“About to hit the red carpet .... #postbday #arrivalmovie #amyadams #goldenglobes,” tulis Renner.

About to hit the red carpet .... #postbday #arrivalmovie #amyadams #goldenglobes A photo posted by Jeremy Renner (@renner4real) on Jan 8, 2017 at 3:33pm PST

Lawan main Renner di film terbarunya, Arrival, menjadi nomine untuk acara tersebut. Orang tersebut tidak lain adalah Amy Adams, pemeran tokoh Louise Banks. Interaksinya bersama alien menjadikan Amy nomine untuk kategori Best Performance by an Actress in a Motion Picture, Drama. Amy harus berhadapan dengan beberapa nomine lain seperti Natalie Portman untuk film Jackie dan Jessica Chastain untuk film Miss Sloane.