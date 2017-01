GOLDEN GLOBE 2017: La La Land Menang Best Original Song

LOS ANGELES – La La Land mulai menunjukkan taringnya di gelaran Golden Globe 2017. Diprediksi akan menang banyak di ajang ke-74 itu, La La Land membawa pulang trofi pertama mereka dari kategori Best Original Song.

Lagu City of Stars dari Justin Hurwitz yang menjadi soundtrack La La Land menjadi yang terbaik. Nicholas Britell yang membuat lagu untuk Moonlight dan Johann Johannson dari Arrival yang digadang-gadang akan menjadi lawan berat La La Land harus rela kalah.

“Terima kasih. Semua yang bekerja di film ini, para musisi, maaf tak bisa menyebut semua nama yang terlibat satu per satu. Semua orang bekerja sangat keras dan bersemangat, jadi terima kasih,” kata Hurwitz dalam pidato kemenangannya.

Selain Best Original Song, La La Land masih dinominasikan di enam kategori lain. Dua diantaranya adalah Best Actress yang diwakili oleh Emma Stone sang pemeran utama dan tentu saja Best Movie.

Sementara itu, Golden Globe 2017 juga sudah mengumumkan pemenang untuk kategori Best Supporting Actor in a Series, Limited Series or TV Movie yang jatuh ke tangan Hugh Laurie (The Night Manager). Sementara Best Actress in a Miniseries or Motion Picture Made For Television dimenangkan Sarah Paulson (American Crime Story), Best Supporting Actress in a Motion Picture kepada Viola Davis (Fences)