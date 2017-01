GOLDEN GLOBE 2017: Emma Stone-Ryan Reynolds Buka Nominasi Pertama

LOS ANGELES – Golden Globe 2017 resmi dimulai. Dihelat di Beverly Hilton, Beverly Hills, California pada Minggu malam 8 Januari waktu setempat, Best Supporting Actor – Motion Picture menjadi nominasi pertama yang dibacakan.

Emma Stone dan Ryan Reynolds membuka Golden Globe 2017 ketika mereka ditunjuk sebagai pembaca pemenang kategori Best Supporting Actor – Motion Picture. Masih mengenakan pakaian yang sama dengan saat di red carpet, Emma dan Ryan merasa terhormat dipercaya membuka Golden Globe.

Emma Stone and @VancityReynolds present the first award of the night for Best Supporting Actor - Motion Picture. #GoldenGlobes pic.twitter.com/iZNQGHJXhq — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 9 Januari 2017

“Adalah sebuah kehormatan bagi kami untuk memberikan award pertama malam ini,” kata Emma di sebelah Ryan.

Pemenang kategori ini sendiri jatuh ke tangan Aaron Taylor Johnson dari film Nocturnal Animals. Aaron mengalahkan empat nama lain, yakni Mahershala Ali, Jeff Bridges, Simon Helberg, dan Dev Patel.

Menyusul Best Supporting Actor – Motion Picture adalah pembacaan pemenang Best Performance by an Actor in a Television Series – Drama. Priyanka Chopra dan Jeffrey Dean Morgan sebagai presenter mengumumkan Billy Bob Thornton sebagai pemenangnya.