GOLDEN GLOBE 2017: American Crime Story Menang Best TV Limited Series

LOS ANGELES – The People v. O. J. Simpson: American Crime Story membawa pulang trofi kemenangan dari ajang Golden Globe 2017. Serial yang dibintangi Sarah Paulson ini berhasil memenangkan kategori Best Television Limited Series or Motion Picture Made for Television.

American Crime Story berhasil membuktikan diri sebagai serial TV terbaik mengalahkan acara-acara populer lain. American Crime, The Dresser, The Night Manager, dan The Night Of harus rela mengakui keunggulan serial FOX TV ini.

Dalam pidato kemenangannya, tim American Crime Story kembali menyebutkan misi yang dibawa dalam setiap episode mereka. Tak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada tim produksi dan juga penonton setia.

Which show won the #GoldenGlobes award for Best Television Limited Series or Motion Picture Made For Television? @ACSFX! pic.twitter.com/q3s8yGo6u5 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 9, 2017

“Tragedi di dunia entertainment mengingatkan kita pada keadilan di Amerika itu buta, tidak memandang gender, ras, atau selebriti yang terlibat. Terima kasih kepada penonton yang telah menonton,” tutur perwakilan American Crime Story.

Sesaat sebelum pengumuman kategori Best Television Limited Series or Motion Picture Made for Television, sudah lebih dulu dibacakan pemenang nominasi-nominasi lain. Kategori Best Performance by an Actress in a Television Series - Musical or Comedy yang jatuh kepada Tracee Ellis Ross untuk serial Black_ish dan Best Television Series - Musical or Comedy dimenangkan Atlanta.