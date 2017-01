VIDEO: Andrew Garfield Sebut Mel Gibson 'Ayah yang Menyenangkan'

LOS ANGELES – Bermain di film Hacksaw Ridge, Andrew Garfield turut hadir di acara Golden Globe Awards 2017. Perannya di film tersebut menjadikannya nomine untuk kategori Best Performance by an Actor in a Motion Picture, Drama.

Tampil di red carpet, Andrew menceritakan rasa senangnya memerankan karakter Desmond Doss dan bekerja sama dengan Mel Gibson. Rupanya, Andrew sebagai artis muda menikmati perannya meskipun mengakui sulit menjadi Desmond seperti yang digambarkan Mel.

“Kesenangannya adalah melakukan itu. Kesenangannya adalah membuat film tersebut. Meskipun menantang, aku dapat bekerja dengan aktor-aktor terhebat, dan dengan sutradara terhebat, Mel Gibson,” kata Garfield.

It's a pleasure to be chatting with Andrew Garfield on the #GoldenGlobes Red Carpet. pic.twitter.com/rDLhF9uYSC — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2017

“Aku sangat senang, dan aku bangga menjadi bagian dari cerita menakjubkan tersebut. Hadiahnya justru ada di pembuatan film. Hadiahnya adalah memerankan Desmond Doss, itu buatku. Dan ini semua (Golden Globe) adalah icing on top of icing on top of icing jadi aku sangat senang bisa berada di sini,” lanjut Andrew yang menceritakan tentang film Hacksaw Ridge.

Kenyamanan bekerja dengan Mel, menurut Andrew, adalah fakta bahwa ia juga seorang aktor yang hebat dan besar di masa lalu, sehingga dapat memahami sudut pandang aktor dan mampu fleksibel sesuai kebutuhan.

“Aku secara pribadi pikir pengalaman Mel sebagai seorang aktor yang hebat membuatnya bisa memahami proses, bagaimanapun berbeda prosesnya, dan dia bisa mengatur ego semua orang, bisa menjaga semua orang.”

Menurut Andrew, Mel seperti seorang ayah yang baik saat syuting, dia menjaga semuanya seperti seorang ayah, tidak punya favorit dan dia memperlakukan semua orang dengan setara dan sesuai. “Dia mendorongmu menjadi dirimu yang terbaik dan dapat mendorong bakatmu lebih jauh dari apa yang kamu impikan,” tutup Andrew.