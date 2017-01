GOLDEN GLOBE 2017: Natalie Portman Pamer Baby Bump di Red Carpet

LOS ANGELES – Natalie Portman turut meramaikan acara penghargaan Golden Globe Awards 2017 sebagai nomine kategori Best Performance by an Actress in a Motion Picture, Drama. Mendatangi red carpet di acara tersebut, penampilan Natalie cenderung sederhana dan hanya pamer baby bump.

Pemeran tokoh utama di film Jackie yang menceritakan kehidupan istri John F. Kennedy itu menampilkan perutnya yang sedang hamil dengan mengenakan pakaian gaun kuning dan mengenakan anting besar di telinga kiri yang dipamerkannya di depan kamera. Selain itu, terlihat juga beberapa cincin dan sebuah gelang yang digunakan di lengan kanannya.

Natalie sempat menceritakan soal pengalamannya memerankan Jackie Kennedy, mengaku dirinya beruntung mendapatkan peran tersebut.

Chatting with Natalie Portman on the #GoldenGlobes Red Carpet! pic.twitter.com/Gal2os5Fsj — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2017

“Aku sangat beruntung mendapatkan peran tersebut, karena dia wanita yang sangat hebat. Dia dapat dilihat dari berbagai segi, untungnya banyak materi yang bisa didapat online, jadi aku punya rekaman berjam-jam yang berulang-ulang kulihat dan mendengar pidato pertama karena dia (Jackie) punya suara yang sangat khas,” tutur Natalie.

Natalie pun bercerita tentang pengalamannya terus berada di dekat kamera ketika syuting Jackie. “Aku suka berada di dekat kamera, terutama ketika bekerja sendiri di lokasi, karena bisa menggunakan operator kamera dan sudut-sudut manusia yang berhubungan dan berinteraksi denganmu.”

“Aku merasa mudah berhubungan dengan orang dan terkadang kamu mengambil satu adegan dimana kamu sendiri, berjalan di lorong, dan kamu dapat selalu berhubungan dengan kamera jika kamu dekat dengannya,” pungkas Natalie.