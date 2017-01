GOLDEN GLOBE 2017: Trio Putri Sylvester Stallone Jadi Miss Golden Globe

LOS ANGELES – Trio putri Sylvester Stallone yakni Sophia, Sistine, dan Scarlet Stallone didapuk sebagai Miss Golden Globe 2017. Mempunyai tugas sama, ketiganya tampil kompak di red carpet ajang ke-74 tersebut.

Sophia, Sistine, dan Scarlet sama-sama mengenakan gaun hitam panjang dalam acara yang dihelat di Beverly Hills, California tersebut. Scarlet cs tampil kompak dengan menggerai rambut mereka.

Say hello to your Miss #GoldenGlobes sister act! More pics: https://t.co/GdzOWNVUZK pic.twitter.com/mhAUx8VIfu