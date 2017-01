VIDEO: Amy Adams Bicara soal Arrival di Golden Globe Awards 2017

LOS ANGELES – Film Arrival dapat dikatakan sebagai salah satu film internasional paling besar di kancah Hollywood terkini. Bagaimana tidak, film tersebut telah meraup sekitar 150 Juta Dolar AS sejak dirilis pada Oktober 2016 di seluruh dunia. Ia pun bicara soal film tersebut dan Meryl Streep.

Film tersebut juga membuat salah satu tokoh utamanya, Amy Adams, menjadi nomine untuk kategori Best Performance by an Actress in a Motion Picture, Drama, di ajang Golden Globe Awards 2017.

Mengenakan sepotong gaun berwarna ungu mengkilat, Amy menjelaskan pendapatnya mengenai kesuksesan film tersebut dan tentang seorang nomine lain yang spesial baginya, yakni Meryl Streep. Aktris senior tersebut menjadi nomine untuk kategori Best Performance by an Actress in a Motion Picture, Musical or Comedy, bersama Emma Stone dari film La La Land.

We are here on the #GoldenGlobes Red Carpet catching up with one of tonight's nominees, Amy Adams. pic.twitter.com/c8qXvOd36I — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2017

“Kupikir karena itu berkaitan secara emosional denganmu tapi itu menuntutmu untuk berpikir. Kupikir orang menonton ulang itu tidak hanya untuk merasakan emosi itu, tapi juga untuk memecahkan teka-teki yang ada. Tapi sesungguhnya kurasa lebih kepada emosinya yang membawa orang kembali,” tutur Amy.

Meryl Streep menjadi sangat spesial karena diketahui ia mengajarkan Amy cara menenun sebuah pakaian, dan Amy merasakan kenyamanan antara dirinya dan Streep.

“Kurasa dia melihatku terlalu banyak energi di set, dan dia merangkulku dan akhirnya aku punya sesuatu untuk dilakukan dengan tanganku. Jadi aku akan berhenti membuat orang lain kesal. Tapi itulah cara dia bekerja. Dia seorang mentor yang menyenangkan,” tutup Amy.