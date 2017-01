FOTO: Emily Ratajkowski Tampil Menawan di Red Carpet Golden Globe Awards 2017

LOS ANGELES – Meski tidak terdapat dalam nominasi, bintang seksi Emily Ratajkowski tetap tampil menawan di red carpet acara Golden Globe Awards 2017, Senin (09/01/2017) sebagai seorang undangan. Kecantikannya terpapar di sesi karpet merah tersebut dengan gaun panjang yang dikenakannya.

.@emrata turns heads as she takes the #GoldenGlobes Red Carpet! pic.twitter.com/9YPqnuK4cl