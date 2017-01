GOLDEN GLOBE 2017: Emma Stone Gandeng Adik ke Red Carpet

LOS ANGELES – Emma Stone mencuri perhatian publik saat menginjakkan kaki di red carpet Golden Globe 2017. Tak punya pacar, bintang La La Land ini menggandeng sang adik, Spencer Stone untuk mendampinginya.

Emma terlihat anggun dalam balutan gaun tanpa lengan dengan pernak-pernik bintang yang menghiasinya. Rambut merahnya digelung sederhana sehingga memperlihatkan lehernya yang dihiasi sebuah kalung.

Emma Stone is here on the #GoldenGlobes Red Carpet! See more as the stars arrive on our live stream at https://t.co/XSFLtnDaUi pic.twitter.com/B1Tz3iM5zN