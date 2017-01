Rain Comeback Lewat Kolaborasi Bareng PSY

SEOUL – Demi comeback ke dunia musik Korea Selatan, penyanyi sekaligus aktor Rain akan berkolaborasi dengan PSY lewat lewat single The Best Present yang akan dirilis pada 15 Januari.

Dilansir Korea Times, Minggu (8/1/2017), kolaborasi dengan PSY dimaksudkan sebagai bagian dari comeback Rain. Agensi management artis Rain merilis video teaser berdurasi 15 detik di lama resmi dan media sosial milik mereka untuk mengumumkan kembalinya artis binaan mereka.

Dalam video teaser tersebut, menunjukkan siluet Rain sedang bersiap menari di bawah sorot lampu yang menerangi area sekitar.

Seperti diketahui publik, sejatinya Rain sudah lama tidak kembali bernyanyi dan mengeluarkan album. Pemilik nama asli Jung Ji-hoon ini tampil perdana pada 1998 sebagai anggota dari boyband Fan Club.

Rain memulai debut sebagai penyanyi solo dan menggunakan namanya sendiri pada 2002 dan berhasil mengeluarkan sejumlah single jawara seperti Ways to Avoid the Sun (2003), It's Raining (2004), Rainism (2008), dan LA Song (2014).

Tidak hanya sukses sebagai penyanyi, Rain juga pernah bermain di sejumlah film baik di level lokal serial drama Korea Selatan maupun Hollywood, seperti Full House (2004) dan film Ninja Assassin (2009).